Das Logo des deutschen G7-Vorsitzes (AFP / Tobias Schwarz)

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, diejenigen, die für Kriegsverbrechen verantwortlich seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Wegen des Krieges von Russlands Staatschef Putin seien Millionen von Menschen zur Flucht gezwungen. Auch die Zerstörung von Infrastruktur, Krankenhäusern, Theatern und Schulen gehe weiter. Zugleich begrüßten die G7-Außenminister, dass Beweismitteln gesammelt würden etwa durch Ermittler am Internationalen Strafgerichtshof. Sie forderten zudem Zugang für humanitäre Hilfe in von russischen Truppen belagerten Städten.

Deutschland führt derzeit den Vorsitz der Gruppe der sieben großen Industrienationen, denen auch die USA, Kanada, Frankreich, Italien, Großbritannien und Japan angehören.

