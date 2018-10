Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat ein Amokläufer in einer Schule 18 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wurden bei dem Vorfall in Kertsch zahlreiche Menschen verletzt, die meisten von ihnen Jugendliche. Bei dem Täter soll es sich um einen 18-jährigen Schüler handeln. Er habe in dem Gebäude wahllos um sich gefeuert. Später habe man seine Leiche in der Schule gefunden. Das Motiv ist den Ermittlern zufolge noch nicht klar. Zunächst war von einem möglichen Terroranschlag die Rede gewesen. In Kertsch befindet sich die umstrittene Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet.