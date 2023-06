Rechtsstreit beendet

Der Krim-Goldschatz (dpa-news/Bart Maat)

Der Hohe Rat der Niederlande entschied in Den Haag, dass die kostbaren Kulturgüter der Ukraine zustehen. Damit endete ein langjähriger Rechtsstreit zwischen der Regierung in Kiew und den unter russischer Verwaltung stehenden Museen. Die Kulturschätze der Krim waren 2014 nach Amsterdam gekommen und wurden dort in einer Schau gezeigt. Nach der Annektion der Halbinsel durch Russland verblieb der Goldschatz zunächst in den Niederlanden, da nicht klar war, wer nun als rechtmäßiger Eigentümer der Objekte galt.

