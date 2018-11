Vertreter der internationalen Gemeinschaft rufen Russland und die Ukraine zur sofortigen Deeskalation auf. Die Bundesregierung reagierte "mit großer Sorge" auf die neuen Spannungen rund um die Krim. Russische Grenzschutzboote hatten gestern drei ukrainischen Marineschiffen und ihren Besatzungen die Durchfahrt verwehrt und sie festgesetzt.

Der Vorfall ereignete sich in der Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der von Russland annektierten Krim und dem russischen Festland. Durch einen quergestellten Tanker hatte Russland die Meerenge zeitweise vollständig blockiert und so die ukrainischen Küstenabschnitte am Asowschen Meer vom Schwarzen Meer abgeschnitten. Seit dem frühen Morgen können zivile Frachtschiffe wieder passieren.



Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die freie Durchfahrt ins Asowsche Meer müsse gewährleistet sein. Außenminister Maas bezeichnete die Entwicklungen als "sehr besorgniserregend". Der SPD-Politiker sagte bei einem Besuch in Madrid: "Es ist nicht akzeptabel, dass es dort eine Blockade durch Russland gibt."



Mehrere internationale Organisationen beriefen wegen des Vorfalls Sondersitzungen ein. Die NATO berät morgen in Brüssel über die Situation auf der Krim. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagt bereits diesen Nachmittag. Die Sitzung kommt nach Angaben der UNO auf Wunsch der russischen und der ukrainischen Regierung zustande.



Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, für die Eskalation verantwortlich zu sein. Russlands Außenminister Lawrow sprach von einer gefährlichen Provokation und rief den Westen auf, die Ukraine vor einer weiteren Eskalation der Lage zu beruhigen. Zuvor hatte bereits eine Sprecherin des Außenministeriums erklärt, die Ukraine habe den Zusammenstoß zweier Schiffe in der Straße von Kertsch absichtlich herbeigeführt. Die ukrainischen Schiffe seien illegal in russische Hoheitsgewässer eingedrungen und hätten auf Aufforderung nicht gestoppt.



Der ukrainische Präsident Poroschenko hingegen sprach von einer "brutalen Festnahme", die gegen internationales Recht verstoße. Er forderte die sofortige Freilassung der Seeleute und versetzte nach einer nächtlichen Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Kiew die Armee und die Reservisten in Kampfbereitschaft. Das bedeute aber nicht unmittelbar eine Mobilmachung, hieß es. Außerdem erklärte Poroschenko, für 60 Tage das Kriegsrecht verhängen zu wollen. Darüber will am Nachmittag das Parlament in Kiew entscheiden.



Russland hat die bis dahin zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim 2014 annektiert und seine militärische Präsenz dort ausgebaut. Die Straße von Kertsch trennt die Krim vom russischen Festland. Die Meerenge darf nach einer Vereinbarung zwischen den Nachbarstaaten befahren werden. Russland hatte nach der Annexion der Krim 2014 durch den Bau einer Brücke eine Landverbindung zu Südrussland geschaffen.