Die Europäische Union zeigt sich wegen der jüngsten Eskalation zwischen Russland und der Ukraine höchst besorgt.

Es gebe eine gefährliche Zunahme der Spannungen, teilte die Außenbeauftragte Mogherini im Namen der 28 EU-Staaten in Brüssel mit. Der Gewalteinsatz Russlands und die zunehmende Militarisierung in der Region seien inakzeptabel. Moskau müsse alle Schiffe ungehindert durch die Meerenge von Kertsch vor der annektierten Halbinsel Krim fahren lassen und zudem die festgehaltenen Schiffe und deren Crews unverzüglich freilassen.



Am Sonntag hatte die russische Küstenwache Patrouillenbooten der ukrainischen Marine die Durchfahrt verweigert. Seither werden die Besatzungsmitglieder festgehalten. Begründet wird dies mit einer illegalen Grenzverletzung.