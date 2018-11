Nach der russischen Militäraktion vor der Halbinsel Krim hat sich der Konflikt mit der Ukraine verschärft. Der ukrainische Präsident Poroschenko unterzeichnete ein Dekret zur Verhängung des Kriegsrechts. Es soll übermorgen beginnen und zunächst für die Dauer von 30 Tagen gelten, wie Poroschenko in Kiew mitteilte.

Damit das Kriegsrecht in Kraft treten kann, muss das Parlament noch zustimmen. Derzeit beraten die Abgeordneten. Die ukrainische Armee wurde bereits in Alarmbereitschaft versetzt.



Die Europäische Union rief die Regierung in Moskau zur Deeskalation auf. EU-Ratspräsident Tusk forderte per Twitter, Russland müsse die festgenommenen ukrainischen Seeleute freilassen und die beschlagnahmten Schiffe herausgeben. Zugleich betonte er, man stehe hinter der Ukraine. Der russische Außenminister Lawrow verteidigte das Vorgehen seines Landes und erklärte, der Westen müsse die Ukraine zur Vernunft bringen.



Bundeskanzlerin Merkel sagte in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, dass sie alles tun werde, damit die Lage nicht weiter eskaliere. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die freie Durchfahrt ins Asowsche Meer müsse gewährleistet sein. Außenminister Maas bezeichnete die Entwicklungen als "sehr besorgniserregend". Der SPD-Politiker sagte bei einem Besuch in Madrid: "Es ist nicht akzeptabel, dass es dort eine Blockade durch Russland gibt."



Mehrere internationale Organisationen beriefen wegen des Vorfalls Sondersitzungen ein. Die NATO berät morgen in Brüssel über die Situation auf der Krim. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagt bereits diesen Nachmittag. Die Sitzung kommt nach Angaben der UNO auf Wunsch der russischen und der ukrainischen Regierung zustande.



Russische Grenzschutzboote hatten gestern in der Straße von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe und ihre Besatzungen festgesetzt und die Meerenge zeitweise blockiert. Sie ist der einzige Zugang zu den ukrainischen Häfen im Asowschen Meer. Russland hatte das Vorgehen mit der Verletzung von Hoheitsgewässern begründet. Nach Darstellung der Ukraine war die Fahrt ihrer Marineschiffe dagegen angemeldet.