NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat der Ukraine im Konflikt mit Russland die volle Unterstützung des Militärbündnisses ausgesprochen. Russland solle die festgesetzten Schiffe und Seeleute umgehend freigeben, sagte Stoltenberg in Brüssel. Russland müsse sich möglicher Konsequenzen bewusst sein. Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte zuvor ein Dekret zur Verhängung des Kriegsrechts unterzeichnet.

Es soll übermorgen beginnen und zunächst für die Dauer von 30 Tagen gelten, wie Poroschenko in Kiew mitteilte. Damit das Kriegsrecht in Kraft treten kann, muss das Parlament noch zustimmen. Derzeit beraten die Abgeordneten. Die ukrainische Armee wurde bereits in Alarmbereitschaft versetzt.



Russland warf der Ukraine vor dem UNO-Sicherheitsrat eine Verletzung seiner Grenzen vor. Bei einer Dringlichkeitssitzung in New York verlangte Russland, die Verletzung der Souveränität Moskaus durch die Ukraine zum Thema des Treffens zu machen. Diese Forderung wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt - unter anderem stimmten die USA, Großbritannien und Frankreich dagegen. Russische Grenzschutzboote hatten gestern in der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe und ihre Besatzungen festgesetzt.