Das ukrainische Parlament hat nach der Konfrontation mit Russland im Schwarzen Meer für die Verhängung des Kriegsrechts gestimmt.

Mit dem Votum folgten die Parlamentarier am Abend in Kiew dem Antrag von Präsident Poroschenko. Für die Vorlage sprachen sich 276 Abgeordnete aus. Mindestens 226 Ja-Stimmen waren zur Annahme notwendig. Das Kriegsrecht soll übermorgen in Kraft treten und zunächst für die Dauer von 30 Tagen gelten, wie Poroschenko mitteilte. Durch das Kriegsrecht erhält der Präsident umfangreiche Vollmachten.



Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich besorgt über die Lage. In einem Telefonat mit Poroschenko betonte sie die Notwendigkeit von Deeskalation und Dialog. Bundesaußenminister Maas schlug eine Vermittlung in dem Konflikt durch Deutschland und Frankreich vor. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte der Ukraine die volle Unterstützung des Militärbündnisses zu. Russland solle die festgesetzten Schiffe und Seeleute umgehend freigeben. Vor dem UNO-Sicherheitsrat warf Russland der Ukraine dagegen eine Verletzung seiner Grenzen vor. Eine Forderung Moskaus, die Verletzung seiner Souveränität durch Kiew zum Thema des Treffens in New York zu machen, erhielt keine Mehrheit. Die USA sprachen von einem illegalen Verhalten Russlands.



Russische Grenzschutzboote hatten gestern in der Straße von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe beschossen, ihre Besatzungen festgesetzt und die Meerenge zeitweise blockiert. Sie ist der einzige Zugang zu den ukrainischen Häfen im Asowschen Meer.