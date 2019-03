Die Ukraine hat neue Sanktionen gegen russische Unternehmen und Personen verhängt.

Die Strafmaßnahmen in dem von Präsident Poroschenko unterzeichneten Erlass richten sich unter anderem gegen russische Parlamentsabgeordnete und Unternehmen, die am Bau einer Brücke zwischen Russland und der Halbinsel Krim beteiligt waren. Betroffen sind auch Personen, die an der Beschlagnahme ukrainischer Marinefahrzeuge und ihrer Besatzungen im November Anteil hatten.



Russland hat die Krim 2014 annektiert; Kiew und die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft haben das als illegal verurteilt. Die EU, die USA und Kanada haben ebenfalls Sanktionen gegen Moskau erlassen.