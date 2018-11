UNO-Generalsekretär Guterres zeigt sich besorgt über die Zuspitzung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Eine weitere Eskalation müsse auf jeden Fall vermieden werden, teilte Guterres in New York mit. Beide Seiten müssten sich maximal zurückhalten und sofort Schritte zur Reduzierung der Spannungen unternehmen.

Am Sonntag hatte die russische Küstenwache Patrouillenbooten der ukrainischen Marine vor der Halbinsel Krim die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch verweigert. Drei Schiffe, die ins Asowsche Meer einlaufen wollten, wurden aufgebracht. Dabei fielen auch Schüsse. 23 Matrosen wurden festgesetzt. Am Nachmittag verhängte ein Gericht gegen die ersten Seeleute eine mehrmonatige Untersuchungshaft. Ihnen werde vorgeworfen, unerlaubt die Grenze nach Russland überquert zu haben. Weitere Matrosen sollen dem Haftrichter noch vorgeführt werden.



Zuvor hatte der Kreml internationale Forderungen zurückgewiesen, die Marinesoldaten schnellstmöglich wieder auf freien Fuß zu setzen. Dies sei Angelegenheit der Gerichte. Darüber hinaus lehnte Außenminister Lawrow einen deutsch-französischen Vorschlag zu internationalen Vermittlungsgesprächen ab. Die Grenzbehörden beider Länder könnten die Probleme selbst diskutieren. Derweil bestätigte die Ukraine, dass sich unter den Festgenommenen nicht nur Matrosen, sondern auch Geheimdienstoffiziere befinden. Diese hätten die Seestreitkräfte "nachrichtendienstlich" unterstützt.



Bundesaußenminister Maas forderte beide Seiten auf, ihren Beitrag zur Deeskalation zu leisten. Er bot zugleich an, zusammen mit Frankreich in dem Konflikt zu vermitteln. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, bewertete den Vorfall als "rechtswidrige Machtausdehnung" durch Russland. Ein solches Verhalten dürfe nicht folgenlos bleiben, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Auch schärfere Sanktionen seien denkbar.



Verteidigungsministerin von der Leyen forderte bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Berlin, Russland müsse die festgesetzten Schiffe und Seeleute schnellstmöglich wieder frei geben. Dagegen betonte der Kreml, über das Schicksal der Matrosen hätten allein Gerichte zu entscheiden.



Bundeskanzlerin Merkel hatte heute früh mit Kreml-Chef Putin telefoniert. Regierungssprecher Seibert teilte in Berlin mit, Merkel habe mit Putin die Möglichkeit erörtert, den Vorfall vor der Halbinsel Krim untersuchen zu lassen. Putin warf der Ukraine nach russischen Agenturangaben Provokation vor. Er habe Merkel gebeten, darauf hinzuwirken, dass Kiew "keine weiteren unüberlegten Schritte" ergreife.