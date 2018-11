Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine vor der Krim-Halbinsel. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, kündigte an, dass das wichtigste Gremium der UNO bereits heute aus Anlass der Eskalation im Schwarzen Meer zusammentrete.

Diplomaten zufolge wurde die Sitzung von Russland und von der Ukraine beantragt. Auch die Europäische Union und die Nato riefen die russische Regierung dazu auf, die Straße von Kertsch wieder freizugeben und so zur Deeskalation beizutragen. Der ukrainische Präsident Poroschenko will als Konsequenz aus dem militärischen Zwischenfall vor der von Russland annektierten Krim-Halbinsel das Kriegsrecht ausrufen. Er werde dies dem Parlament vorschlagen, das im Laufe des Tages darüber entscheiden solle, sagte Poroschenko nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrats in Kiew.



Eine eventuelle Einführung des Kriegsrechts bedeute jedoch nicht, dass die Ukraine offensive Operationen unternehmen wolle, betonte Poroschenko. Es gehe dabei ausschließlich um den Schutz des ukrainischen Territoriums und um die staatliche Sicherheit. Auch an den Frontlinien in der Ostukraine werde sich nichts ändern. Außerdem setzte Poroschenko die Reservisten der Streitkräfte in Bereitschaft. Dies bedeute aber nicht unmittelbar eine Mobilmachung, fügte er nach Angaben der russischen Agentur Interfax hinzu. Die Verhängung des Kriegsrechts würde dem Staat erheblich mehr Befugnisse geben und das zivile Recht einschränken.



Russische Grenzschutzboote hatten im Schwarzen Meer vor der Halbinsel in der Straße von Kertsch drei Marineschiffe der Ukraine beschossen und dabei mehrere Matrosen verletzt. Dies bestätigen Vertreter sowohl des russischen als auch des ukrainischen Militärs. Nach dem Beschuss beschlagnahmte die russische Seite die Boote, wie der Geheimdienst FSB bestätigte. Beide Staaten machten sich gegenseitig für die Eskalation verantwortlich.



Russland verteidigte das Vorgehen als gerechtfertigt: Die ukrainischen Marineboote seien illegal in russische Gewässer eingedrungen. Sie hätten auch nach Aufforderung nicht gestoppt. Russischen Angaben zufolge wurden drei ukrainische Soldaten bei dem Zwischenfall verletzt. Die Regierung in Kiew verurteilte das russische Vorgehen als aggressiven militärischen Akt. Sie forderte die internationale Gemeinschaft auf, Russland zu bestrafen. Der ukrainische Außenminister Klimkin schrieb in der Nacht auf Twitter: "Diese Attacke ist nicht nur für uns, sondern für die ganze zivilisierte Welt eine Herausforderung. Jetzt ist Krieg mit der Russischen Föderation auf unserem Land und darüber hinaus." Er sprach von einem weiteren "Akt der Aggression" gegen sein Land.