Nach jahrelangem Rückgang registrieren die Sicherheitsbehörden seit 2013 wieder eine deutliche Zunahme körperlicher und verbaler Gewalt an Schulen.

Die "Welt am Sonntag" zitiert aus Lagebildern der Landeskriminalämter. Demnach war der Anstieg im Bereich der gefährlichen oder schweren Körperverletzung am höchsten. Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Baden-Württemberg verzeichneten hier jeweils ein Plus von rund 40 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern von 60 Prozent und Berlin von 69 Prozent. Auch die Zahl der Bedrohungen nahm zu. Betrachtet man die Kriminalität an Schulen allgemein, registrierte das Saarland seit 2013 sogar einen Anstieg um elf Prozent.



Unklar ist, ob die Gewalt auf Schulhöfen und auf dem Weg zur Schule tatsächlich zugenommen hat oder ob nur mehr solcher Fälle gemeldet werden. Die "Welt am Sonntag" verweist auf Präventionsprogramme, die nach Meinung von Kriminologen dazu führen, dass Lehrer genauer hinschauten und eher bereit seien, Straftaten anzuzeigen. Lehrervertreter bezweifeln das.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.