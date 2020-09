Bayern will mit einer neuen Spezialeinheit gegen Kindesmissbrauch im Netz vorgehen.

Das "Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet" wird an die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg angegliedert, wie das Justizministerium in München mitteilte. Das aus acht Staatsanwälten bestehende Team werde sich auf Betreiber und Nutzer von Darknet-Foren konzentrieren, die kinderpornografisches Material herstellen oder damit handeln.



Justizminister Eisenreich forderte zudem die Wiederaufnahme der Vorratsdatenspeicherung. Harte Strafen nutzten wenig, wenn Ermittler Verdachtsfällen nicht nachgehen könnten, weil die relevanten Daten bei den Anbietern nicht mehr verfügbar seien, betonte der CSU-Politiker.