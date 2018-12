In Deutschland hat es in diesem Jahr so viele versuchte Sprengungen von Geldautomaten gegeben wie nie zuvor.

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden geht von mindestens 350 Straftaten aus. Allein von Januar bis Oktober registrierte die Behörde 311 Fälle. Die meisten Delikte seien nach vorläufigen Zahlen in Nordrhein-Westfalen verübt worden, gefolgt von Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Berlin. Bei den meisten Verdächtigen handele es sich um organisierte Täter aus dem europäischen Ausland.