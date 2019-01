Eine Serie von Bombendrohungen hat für Alarm an mehreren deutschen Gerichten gesorgt.

Wie die Polizei mitteilte, gingen die Drohungen per E-Mail bei Landgerichten und Justizzentren in Wiesbaden, Hannover, Kiel, Erfurt, Magdeburg, Saarbrücken und Potsdam ein. Bei Durchsuchungen der Gebäude wurde nichts gefunden. Das Landgericht Hamburg war nach eigenen Angaben ebenfalls betroffen. Die E-Mails an die Gerichte waren gestern Abend verschickt und einige von ihnen mit "nationalsozialistische Offensive" unterzeichnet worden.



An das Amtsgericht Bremen wurde ein Brief mit einem verdächtigen Pulver geschickt. Die Sendung enthielt aber keine gefährlichen Substanzen.