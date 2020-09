Die Rauschgiftkriminalität in Deutschland hat erneut zugenommen.

Das geht aus einem Lagebericht des Bundeskriminalamts hervor, der heute in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 360.000 Drogendelikte registriert. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der erfassten Straftaten durch Drogenhandel und -konsum nahm damit das neunte Jahr in Folge zu. Der mit Abstand größte Anstieg mit 12 Prozent wurde bei Kokaindelikten registriert. Bei Crystal Meth gab es dagegen einen Rückgang der Straftaten um fast vier Prozent. Am meisten gehandelt wird nach wie vor mit Cannabis.



Die Zahl der Drogentoten in Deutschland stieg im vergangenen Jahr um 9,6 Prozent auf 1.398. Hauptursache sind nach wie vor Überdosierungen von Opioiden wie Heroin oder Morphin sowie die Kombination mit anderen Substanzen.