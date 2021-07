Die EU-Kommission will mit einer Reihe von Maßnahmen stärker gegen Geldwäsche vorgehen. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, sollen künftig grundsätzlich nur noch Rechnungen unter 10.000 Euro in bar bezahlt werden dürfen.

Ausnahmen sollen etwa für Geschäfte zwischen Privatpersonen oder Menschen ohne Konto gelten. Ähnliche Limits existieren bereits in rund zwei Dritteln der Mitgliedsstaaten, nicht aber in Deutschland. Auch Kryptowährungen wie der Bitcoin sollen stärker reguliert werden. So will die Kommission sicherstellen, dass Transaktionen mit ihnen vollständig verfolgbar werden.



Bis 2024 soll zudem eine neue europäische Anti-Geldwäsche-Behörde namens "Alma" die Arbeit aufnehmen. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen den Vorschlägen noch zustimmen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion, Ferber, bezeichnete die Vorschläge als "überfälligen Schritt in die richtige Richtung", kritisierte jedoch gleichzeitig die geplante Obergrenze für Bargeldzahlungen. Der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, de Masi, bezeichnete eine Bargeldobergrenze als "sinnvoll" - auch wenn diese im Vergleich zu Ländern wie Italien noch relativ hoch sei.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.