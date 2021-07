In den Niederlanden haben Ermittler ein großes Labor zur Herstellung der Droge Crystal Meth entdeckt.

Es handele sich um die größte und professionellste derartige Produktionsstätte, die in dem Land jemals gefunden worden sei, teilte die Polizei in Nederweert in der Provinz Limburg mit. Die Behörden waren dem Labor über verschlüsselte Chat-Berichte auf die Spur gekommen. Ein 62-jähriger Mann aus Polen sei festgenommen worden. In dem Labor konnten den Angaben zufolge pro Tag mehr als 100 Kilogramm der synthetischen Droge hergestellt werden - mit einem Handelswert von etwa einer Million Euro.

