Kriminelle greifen immer seltener Daten an Geldautomaten ab.

Das teilte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme auf Anfrage mit. Demnach sank der Bruttoschaden durch das Ausspähen von Kartendaten und Geheimnummern im ersten Halbjahr 2021 auf das Rekordtief von 293.000 Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 668.000 Euro gewesen.



Von Januar bis einschließlich Juni des laufenden Jahres manipulierten Kriminelle den Angaben zufolge bundesweit 63 Mal Geldautomaten, um an Daten von Bankkunden zu kommen. Ein Jahr zuvor hatte es in diesem Zeitraum 81 solcher "Skimming"-Fälle gegeben. Dabei können einzelne Automaten mehrfach angegriffen worden sein. Die Experten bezeichnen Skimming als Auslaufmodell, da es sich für die Täter kaum noch lohne. Dies liege vor allem an neuerer Technik, nur noch wenige Länder setzen demnach auf die relativ leicht kopierbaren Magnetstreifen bei Geldkarten.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.