Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich für den Einsatz der Vorratsdatenspeicherung im Kampf gegen Kinderpornografie ausgesprochen.

Man könne die Vorratsdatenspeicherung zunächst auf diesen Bereich beschränken, sagte der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Caffier. Die Sicherheitsbehörden könnten so erste Erfahrungen sammeln und auswerten, erklärte der CDU-Politiker. Niedersachsens Innenminister Pistorius betonte, man könne sich nicht erlauben, an dieser Stelle handlungsunfähig, blind und taub zu sein. Sobald der Europäische Gerichtshof es zulasse, wolle man gesetzliche Regelungen auf den Weg bringen, sagte der SPD-Politiker.



Zudem legten die Innenminister ihren Streit über das Berliner Anti-Diskriminierungsgesetz bei. Wie Bundesinnenminister Seehofer mitteilte, stellte der Berliner Ressortchef Geisel klar, dass das Gesetz ausschließlich für Berliner Landesbedienstete gelte. Das Gesetz soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung durch Behörden schützen. Unter anderem sollen Klagen etwa gegen Polizisten erleichtert werden. Mehrere Bundesländer hatten angekündigt, bis zur Klärung keine Polizeibeamten zu Unterstützungseinsätzen nach Berlin zu entsenden.



Beschlossen wurde zudem, syrische Flüchtlinge auch weiterhin nicht aus Deutschland in ihr Heimatland abzuschieben. Der seit 2012 geltende Abschiebestopp werde bis Jahresende verlängert, hieß es.