Nach Angriffen auf die Synagoge in Essen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Es handele sich um einen 37-jährigen Mann iranischer Herkunft, teilte sie mit. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler hätten ihn zu Hause angetroffen und vorläufig festgenommen. Er habe die vorgeworfenen Taten eingeräumt, aber kein Motiv genannt. Polizeilich sei er bereits früher in Erscheinung getreten und nach diesen Einsätzen jeweils in einer Fachklinik behandelt worden, hieß es weiter.



Die Synagoge war am 14. und am 20. November mit einer Art Betonplatte beworfen worden. Zwei Glasscheiben wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Zentralrat der Juden in Deutschland erneuerte seine Forderung nach mehr Polizeipräsenz und Schutz für jüdische Einrichtungen. Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein teilte mit, dass der Versuch, am helllichten Tag und vor laufender Sicherheitskamera ein Fenster der Gemeinde einzuschlagen, erneut deutlich mache, dass Juden in Deutschland nicht sicher seien.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.