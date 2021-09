Die RTL-Mediengruppe hat auf Kritik an ihrer Serie "Der Todespfleger" reagiert.

Darin kommt auch der verurteilte Krankenpfleger Niels Högel zu Wort, der bis 2005 mindestens 85 Patienten getötet hat. Eine Sprecherin des RTL-Streamingdienstes TVNOW begründete Högels Einlassungen in der Doku-Serie mit Gründen der journalistischen Ausgewogenheit. Högels Aussagen würden auch in der Sendung durch Experten eingeordnet, hieß es.



RTL verwies zudem auf Bemühungen des Senders, dem Empfinden der Opfer gerecht zu werden. Man habe alle Interviewpartner vorab darüber informiert, dass auch ein Interview mit Högel Bestandteil der Sendung sein werde und deren Einverständnis dafür erhalten, sagte die Sprecherin auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes.



Der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Brysch, sprach von einer öffentlichen Zurschaustellung eines Serienmörders, die so nicht hinnehmbar sei. Brysch forderte RTL auf, die Serie sofort zu stoppen.



In einem der größten Serienmordprozesse der deutschen Justizgeschichte hatte das Landgericht Oldenburg im Juni 2019 den damals 42-jährigen Niels Högel des Mordes in 85 Fällen für schuldig gesprochen. Der ehemalige Krankenpfleger war zwischen 2000 und 2005 an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst tätig und hatte dort über Jahre Patienten vergiftet. Angeklagt worden war er in 100 Fällen.