Die USA und Großbritannien haben sich im Kampf gegen Terrorismus und organisiertes Verbrechen auf einen schnelleren elektronischen Datenaustausch geeinigt.

Ein Abkommen legt fest, dass künftig die Behörden direkt auf einschlägige Informationen von Firmen im jeweils anderen Land zugreifen können, ohne sich in einem zeitaufwendigen Prozess an die Regierungen in Washington oder London wenden zu müssen. Das Papier wurde von der britischen Innenministerin Patel und US-Justizminister Barr in Washington unterzeichnet. Es werde die Ermittlungen erheblich beschleunigen, erklärten sie.