Das Bundeskriminalamt hat in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr Hinweise auf Kinderpornografie erfasst als im Vorjahreszeitraum.

In den ersten sechs Monaten seien so viele Fälle erfasst worden wie im gesamten Jahr 2020, sagte BKA-Präsident Münch der "Bild am Sonntag". Die Zahl der Hinweise steige ebenso wie die Zahl der Verfahren, die in der Folge geführt werden müssten. Positiv sei allerdings, dass mehr Fälle von Kinderpornografie ans Licht gebracht würden. Dennoch warnte Münch, die Polizei könnte angesichts einer solchen Zunahme an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.



Darüber hinaus erwartet das BKA im laufenden Jahr auch einen deutlichen Anstieg der Fälle von Cyberkriminalität. Hier habe man im Jahr 2020 einen Anstieg um zehn Prozent verzeichnet, erklärte Münch; für das laufende Jahr gehe man von einem vergleichbaren Trend aus. Außerdem hätte die Fälle von Hasskriminalität im Internet deutlich zugenommen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.