Im Zuge von Ermittlungen Deutschlands und sieben weiterer Länder ist ein Netzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen worden.

12 mutmaßliche Schlüsselfiguren seien identifiziert worden, teilten Europol und die europäische Justizbehörde Eurojust in Den Haag mit. Die Festnahmen erfolgten in der Ukraine und in der Schweiz. Europol listete 1.800 Opfer der Cyberattacken in 71 Ländern auf. Die Hacker hatten sich demnach Zugang zu den IT-Systemen von Unternehmen verschafft und dann den Zugang gesperrt. Für die Freigabe forderten sie ein Lösegeld.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.