Sexualisierte Gewalt gegen Kinder nimmt in Deutschland weiter zu. Das geht aus der jährlichen Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Am stärksten war der Anstieg mit 53 Prozent demnach bei der sogenannten Kinderpornografie. Auch die Zahl der angezeigten Missbrauchsfälle nahm 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.000 auf fast 17.000 Fälle zu.

Die Zahl der Tötungen von Kindern ist der Statistik zufolge ebenfalls deutlich gestiegen - um 40 auf 152 Fälle. Ein Großteil der Opfer waren dabei jünger als sechs Jahre. Ebenfalls zugenommen hat die Misshandlung von Kindern, also körperliche und psychische Gewalt ohne sexuelles Motiv.



Der Chef des Bundeskriminalamtes, Münch, wies darauf hin, dass in der Kriminalstatistik nur die angezeigten Fälle erfasst würden. Das Dunkelfeld sei weit größer.

