Die Zahl der nachgewiesen Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen.

Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik gab etwas mehr als 15.900 Fälle, ein Jahr zuvor waren es noch rund 14.600. Stark angestiegen sei auch die Kinderpornografie. In der Statistik wurden fast 12.300 Fälle aufgeführt, 65 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Die Ermittler nannten als Grund unter anderem mehr Jugendliche, die kinderpornogafisches Material über Messenger-Dienste wie WhatsApp teilten.



Der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, zeigte sich besorgt über die Lage von gefährdeten Kindern während der Corona-Pandemie. Eine Zunahme von Gewalt oder Missbrauch im häuslichen Umfeld lasse sich derzeit zwar nicht erkennen, sagte Münch. Aber das Dunkelfeld sei groß. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, sagte im ARD-Fernsehen, durch die Schließung von Schulen und Kitas sei für viele betroffene Minderjährige der Kontakt zu Vertrauenspersonen unterbrochen. Übergriffe und Gewalt würden seltener als bisher bekannt.



Es habe auch schwerwiegende Folgen, dass Jugendämter von Anfang an nicht als systemrelevant eingestuft worden seien - und damit den Kontakt zu Minderjährigen in belasteten Situationen nicht hätten halten können.