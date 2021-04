In Deutschland ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf 5,31 Millionen gesunken.

Wie die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet, verzeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik zudem eine leichte Verbesserung der Aufklärungsquote auf 58,4 Prozent. Am gefährlichsten ist es den Angaben zufolge in Berlin, am sichersten in Bayern. Die Anzahl der Wohnungseinbrüche sank um 13,9 Prozent. Grund sei die Corona-Pandemie, unter anderem, weil viele Bürger im Home-Office arbeiteten.

