Im Kampf gegen die Clan-Kriminalität fordern Politiker ein härteres Vorgehen. Dabei geht es vor allem darum, polizeibekannten Großfamilien die finanziellen Mittel abzugraben.

In Essen zeigt diese Strategie laut Polizei bereits erste Erfolge. Hier arbeiten die Beamten eng mit anderen Behörden wie Steuerfahndung und Zoll zusammen. Polizeipräsident Richter sagte im Deutschlandfunk, Anzeigen und Verurteilungen seien relativ wenig wirksam, auch Gefängnisstrafen würden oft nicht abschrecken. Wesentlich nachhaltiger sei es, den Clans den wirtschaftlichen Boden zu entziehen, indem etwa Geld sowie Fahrzeuge beschlagnahmt würden. Dass dies den Clans weh tue, zeige sich inzwischen am Verhalten und an den teils heftigen Reaktionen. Richter betonte, dass es bei den Einsätzen auch darum gehe, zu zeigen, dass der Staat keine Parallelstrukturen dulde.



In Deutschland bilden kriminelle Clans nach Einschätzung des stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Fiedler, eigene Subkulturen. Die Familienverbände lebten nach eigenen Werten und Normen und schotteten sich komplett von der Außenwelt ab, sagte Fiedler im Deutschlandfunk. Zudem erwirtschafteten sie vor allem durch kriminelle Machenschaften einen beträchtlichen Lebensstandard.



Vor zwei Wochen waren in Berlin bei einer Razzia gegen eine arabischstämmige Großfamilie 77 Immobilien im Wert von mehr als 9 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser sollen mit Geld aus Straftaten gekauft worden sein.