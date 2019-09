Inmitten der Spannungen am Golf hält sich US-Außenminister Pompeo zu einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

Das berichtete der in Abu Dhabi ansässige Nachrichtensender Sky News Arabia. Pompeo will mit dem US-Verbündeten über eine Reaktion auf die Angriffe auf saudische Ölanlagen am vergangenen Wochenende sprechen. Er hatte die

Bombardierung als kriegerischen Akt bezeichnet.



Irans Außenminister Sarif wies erneut jegliche Beteiligung seines Landes an den Angriffen zurück. Zugleich drohte er im Nachrichtensender CNN im Falle eines Militärschlags der USA oder Saudi-Arabiens mit einem umfassenden Krieg.