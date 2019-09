US-Außenminister Pompeo hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten Gespräche über die Krise am Golf geführt.

In Abu Dhabi erklärte er, die Vereinigten Staaten strebten eine friedliche Lösung an. Er hoffe, der Iran sehe dies genauso. Der Außenminister der islamischen Republik, Sarif, wies erneut jegliche Beteiligung des Irans an den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien zurück. Zugleich drohte er im Nachrichtensender CNN im Falle eines Militärschlags der USA mit einem umfassenden Krieg.