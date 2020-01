Krise am Persischen Golf

Angesichts der Spannungen am Persischen Golf ist Bundesaußenminister Maas zu einem Krisentreffen nach Paris gereist.

Geplant ist ein Treffen mit dem französischen Außenminister Le Drian, seinem britischen Amtskollegen Raab und dem Außenbeauftragten der EU, Borrell. Vor dem Abflug äußerte sich Maas besorgt darüber, dass die Terrormiliz IS als Folge der Krise im Irak neuen Spielraum gewinnen könnte. Die Spannungen in der Region würden wohl noch eine Weile andauern, erklärte Maas vor seinem Ablug in Berlin. Die unmittelbare Kriegsgefahr im Nahen und Mittleren Osten scheine jedoch gebannt.



Morgen reist der Außenminister nach Jordanien weiter. Das Land gilt als wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz. Maas wird dort auch deutsche Soldaten treffen.