Bundesaußenminister Maas ist angesichts der Spannungen am Persischen Golf zu einem Krisentreffen in Paris eingetroffen.

Geplant sind Gespräche mit seinem französischen Kollegen Le Drian, dem britischen Ressortchef Raab und dem Außenbeauftragten der EU, Borrell. Vor seinem Abflug hatte Maas erklärt, zwar scheine die unmittelbare Kriegsgefahr im Nahen und Mittleren Osten gebannt. Es gebe aber weiterhin Spannungen sowie die Gefahr eines Wiedererstarken der Terrormiliz IS. Am Abend wurde eine gemeinsame Erklärung Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens veröffentlicht. Darin wird der Iran aufgefordert, an dem internationalen Atomabkommen festzuhalten und alle diesem zuwiderlaufenden Schritte wieder rückgängig zu machen.



Morgen reist Maas nach Jordanien weiter. Das Land gilt als wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den IS. Er wird dort auch deutsche Soldaten treffen.