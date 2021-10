Der russische Präsident Putin hat erneut den Vorwurf zurückgewiesen, für den Anstieg der Gaspreise Mitverantwortung zu tragen.

Russland liege mit seinen Gaslieferungen um zehn Prozent über den vertraglich vereinbarten Mengen, sagte Putin in Moskau auf der Russischen Energiewoche. Man sei bereit, die Lieferungen weiter zu erhöhen. Allerdings benötige man dafür konkrete Anfragen. Wenn die Ostseepipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen würde, würde dies zu einer Entspannung auf dem Gasmarkt führen, meinte Putin.



Der Staatschef warf der EU Fehler vor. So sei es versäumt worden, nach dem kalten Winter die Gasspeicher wieder zu füllen. Die Krise auf dem Gasmarkt sei auch wegen des Strommangels in der EU entstanden. Putin verwies auf den wetterbedingten Wegfall von Energie aus Windkraftanlagen. Gas werde massenhaft verstromt, deshalb sei der Bedarf gewachsen.

