In der Debatte um eine Neuaufstellung der CDU hat sich die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Schön, für eine stärkere Beteiligung von Frauen ausgesprochen. Die Vorsitzende der Frauen Union, Widmann-Mauz, betonte, eine Erneuerung könne inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen der Partei gelingen.

Man habe seit Jahren zu wenig Frauen in Parlamenten und Funktionen, sagte Schön der "Rheinischen Post". Die CDU habe lange Zeit eine weibliche Vorsitzende gehabt und das habe der Partei gut getan. Für den künftigen Vorsitz sei das Geschlecht jedoch zweitrangig. Da brauche es eine Person, die die Partei zusammenführe und breiter aufstelle.



Widmann-Mauz kündigte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine zeitnahe Verbands- und Mandatsträgerinnenkonferenz an. Der Frauen Union gehören alle weiblichen Mitglieder der CDU an. Sie stellen etwa 155.000 der rund 400.000 Mitglieder.



Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl soll ein Sonderparteitag bis Anfang kommenden Jahres die komplette Führungsriege mit Bundesvorstand und Präsidium neu wählen. Bis November wird laut Generalsekretär Ziemiak entschieden, ob es davor eine Beteiligung der Basis geben soll.

