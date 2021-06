Die Landessportbünde haben den Vorschlag des Deutschen Olympischen Sportbundes einer Vertrauensabstimmung nach den Paralympischen Spielen im September einstimmig abgelehnt.

In der gemeinsamen Erklärung der Landessportbünde heißt es, man fordere das DOSB-Präsidium auf, die Empfehlung der Ethikkommission in der sogenannten Brief-Affäre vollständig umzusetzen und bei der Mitgliederversammlung im Dezember 2021 Neuwahlen für das gesamte Präsidium anzusetzen. Nur eine vorgezogene Wahl des gesamtem Präsidiums kann laut den Ethikern zu einer dauerhaften Vertrauensstiftung im deutschen Sport führen. In einem offenen Brief hatte es heftige Vorwürfe aus dem Mitarbeiterkreis gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann und die Spitze des Verbands gegeben.



Es brauche mehr Zeit, um die Probleme zu lösen, begründete der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Jörg Ammon, die Entscheidung im Deutschlandfunk. "Wir sagen, dass wir Zeit brauchen, bis in den Dezember 2021, um gegenseitig auch miteinander die inhaltlichen Fragestellungen lösen zu können. Die Menschen haben an uns die Erwartungshaltung nicht als allererstes Personen und Persönlichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Lösungen für ihren Tagessport, für das Sporttreiben im Sportverein." Ammon betonte dabei, dass es nicht um einzelne Personen gehe, sondern um grundsätzliche systemische Fragen, Strukturen und Inhalte.



Dagmar Freitag: eiskaltes Kalkül



Als "eiskaltes Kalkül" bezeichnete Dagmar Freitag, die Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestages, das Verhalten des DOSB. Einer möglichen Opposition bliebe angesichts der wenigen Zeit und der anstehenden Olympischen und Paralympischen Spiele kaum Zeit, sich zu formieren, sagte sie dem SID.



Zuvor hatte der Chef der DOSB-Ethikkommission, Thomas de Maizière, einen grundsätzlichen kulturellen Wandel im Deutschen Olympischen Sportbund gefordert. "Zu glauben, dass rund um eine Person das Thema dann gelöst wäre, der verkennt die Tiefe des Problems", sagte de Maizière im Deutschlandfunk. Er betonte, dass es bei den Problemen im Verband nicht nur um das Präsidium oder den Präsidenten gehe. Vielmehr gebe es "Verbesserungsbedarf auf allen Seiten". Es brauche nun einen Prozess, mit dem Vertrauen hergestellt werde, bei dem sich "ganz viele an die eigene Nase fassen" müssten.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.