Der iranische Präsident Rohani ist bereit dazu, dem Parlament wegen der Wirtschaftskrise Rede und Antwort zu stehen.

Zwar kritisierte er in einem Schreiben, die Vorladung sei verfassungswidrig und zum jetzigen Zeitpunkt auch unklug. Er wolle aber Spannungen mit dem Parlament vermeiden. In den vergangenen Tagen hatte es wieder Proteste in mehreren iranischen Städen gegeben. Zum einen ist der Kurs der Währung Rial massiv gefallen. Zum anderen treten morgen die US-Sanktionen wieder in Kraft, die im Zuge des Atomabkommens ausgesetzt waren. US-Präsident Trump hat den Vertrag einseitig aufgekündigt.



Die Demonstranten im Iran machen aber auch die Führung im Land für die Wirtschaftskrise verantwortlich und werfen ihr Korruption und Missmanagement vor.