Die Lage im Gazastreifen und den angrenzenden israelischen Orten und Städten ist in der vergangenen Nacht erneut eskaliert. Nach palästinensischen Angaben wurden bei Luftangriffen des israelischen Militärs im Gazastreifen mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe mehr als 100 Angriffe auf militärische Ziele der radikal-islamischen Hamas geflogen. Weiter hieß es, die Hamas habe mehr als 150 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Nach Medienberichten wurden dabei 19 Menschen verletzt, etwa in der Stadt Sderot. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zum nordöstlichen Rand des Gazastreifens. Die "Jerusalem Post" berichtete, dass in zahlreichen israelischen Gemeinden in der Region immer wieder Sirenen heulten, um vor Raketen zu warnen.



Das israelische Sicherheitskabinett kam zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Eigentlich war für heute eine reguläre Sitzung anberaumt worden, um über einen Waffenstillstand mit der Hamas zu beraten.



Angesichts der Energiekrise im Gazastreifen forderten die Vereinten Nationen Israel auf, dringend benötigten Treibstoff in die Region zu lassen. UNO-Hilfskoordinator McGoldrick sagte, andernfalls müssten Krankenhäuser schließen. Es seien mindestens 60.000 Liter Treibstoff nötig, um Kliniken sowie Wasser- und Sanitäranlagen über die kommenden vier Tage zu versorgen.



Israel hat angesichts der anhaltenden Gewalt eine Blockade über den Gazastreifen verhängt. Die Lage in der Gegend ist seit Monaten angespannt. Fast jede Woche kommt es zu Protesten von Palästinensern nahe der Sperranlagen zu Israel.