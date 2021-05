Die Vereinten Nationen begrüßen es, dass in der Krise im Nahen Osten ein Grenzübergang zum Gazastreifen vorübergehend für humanitäre Güter geöffnet worden ist.

Das zuständige UNO-Büro teilte mit, neben dem Warenübergang Kerem Schalom müsse der Kontrollpunkt Erez für die Ein- und Ausreise von Helfern geöffnet werden. Über Kerem Schalom sollen Treibstoff, Lebensmittel und Medikamente in den Gazastreifen transportiert werden. Laut der Internetseite ynet gerieten beide Kontrollpunkte unter Beschuss militanter Palästinenser. Diese feuerten erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel. Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben Häuser von Hamas-Kommandeuren im Gazastreifen an.



Der Konflikt im Nahen Osten hatte sich unter anderem wegen der drohenden Zwangsräumung von Wohnungen palästinensischer Familien in Jerusalem zugespitzt. In der Folge begannen die islamistischen Organisationen Hamas und Islamischer Dschihad mit ihren Raketenangriffen auf Israel. Das israelische Militär bombardiert seither Ziele im Gazastreifen. Die Palästinenser geben die Zahl der Todesopfer bislang mit mehr als 200 an. In Israel starben zehn Menschen. - Mit der Lage im Nahen Osten befassen sich zur Stunde auch die EU-Außenminister in einer Videokonferenz.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.