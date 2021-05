Infolge der jüngsten Raketenangriffe militanter Palästinenser auf Israel hat es ein weiteres Todesopfer gegeben. Nach Angaben der Rettungskräfte kam in der Stadt Rischon Lezion südlich von Tel Aviv eine Frau ums Leben. Israels Ministerpräsident Netanjahu kündigte inzwischen an, die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen auszuweiten.

Bei dem Raketeneinschlag bei Tel Aviv wurden außerdem mindestens sechs Personen verletzt. Bereits zuvor wurden zwei Frauen in der Stadt Aschkelon getötet, als Raketen ein Haus trafen. In Tel Aviv war am Abend Raketenalarm ausgelöst worden. Der internationale Flughafen Ben Gurion wurde geschlossen, ankommende Maschinen werden nach Zypern umgeleitet.

Hamas: Haben 130 Raketen abgeschossen

Die islamistische Terrororganisation Hamas gab an, sie habe 130 Raketen abgeschossen und sprach von einer Vergeltungsaktion für ein bombardiertes Hochhaus. Die israelische Armee hatte nach vorheriger Warnung ein Gebäude im Gazastreifen zerstört, das von der Hamas-Führung genutzt wurde. Bei Angriffen auf den Gazastreifen durch die israelischen Armee wurden seit gestern mindestens 20 Palästinenser getötet, darunter auch Kinder.

Netanjahu kündigt härtere Angriffe an

Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine Ausweitung der Luftangriffe an. Er sagte, die israelische Armee habe seit gestern hunderte Angriffe gegen die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad gestartet. Nun werde man diese Angriffe noch "verstärken". Die Hamas werde in einer Art und Weise getroffen werden, die sie nicht erwartet habe.



Israels Verteidigungsminister Gantz berief laut "Jerusalem Post" 5.000 Reservisten ein, was auf einen bevorstehenden Militäreinsatz in Gaza hindeuten könnte.



Hintergründe zur aktuellen Krise im Nahen Osten finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.