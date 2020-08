In Belarus hat es erstmals seit der umstrittenen Präsidentenwahl auch eine Großdemonstration zur Unterstützung von Staatschef Lukaschenko gegeben. Mehrere tausend Menschen versammelten sich in der Hauptstadt Minsk auf dem Unabhängigkeitsplatz und riefen "Für Lukaschenko". Zu der Kundgebung hatte eine dem Präsidenten nahestehende Organisation aufgerufen.

Viele der Demonstranten wurden in Buskolonnen zu der Veranstaltung gebracht. Medien berichteten, Staatsbedienstete aus vielen Teilen des Landes seien zur Teilnahme aufgerufen worden. Auch zehntausende Regierungsgegner gingen erneut in Minsk auf die Straße und forderten den Rücktritt Lukaschenkos. Nachrichtenagenturen melden, der belarusische Botschafter in der Slowakei habe sich solidarisch mit den Demonstranten erklärt. Die belarusisch-orthodoxe Kirche kritisierte grundlose Festnahmen von Demonstranten sowie Demütigungen und Gewalt bis hin zu Folterungen durch die Polizei.



In der Stadt Gomel im Südosten des Landes nahmen mehrere hundert Menschen an einer Trauerfeier für einen 25-Jährigen teil, der im Polizeigewahrsam ums Leben gekommen war. Der Mann war am Wahltag auf der Straße festgenommen worden. Er litt nach Angaben seiner Familie an einer Herzkrankheit.



Lukaschenko hatte gestern Abend angekündigt, Fallschirmjäger in den Westen des Landes zu verlegen. Dort sei die Lage angespannt. Nach Ansicht der Belarus-Expertin Beate Apelt ist ein militärisches Eingreifen Russlands in Minsk nicht auszuschließen. Apelt sagte im Deutschlandfunk, Moskau werde keine prowestliche Ausrichtung des Landes dulden.