In Belarus organisieren die Behörden offenbar Kundgebungen zur Unterstützung von Präsident Lukaschenko. Medien berichten, Staatsbedienstete aus vielen Teilen des Landes würden gedrängt, heute an einer Demonstration in Minsk teilzunehmen.

Auch die Opposition erwartet wieder Zehntausende Menschen zu einer Kundgebung allein in der Hauptstadt. Seit der umstrittenenen Präsidentenwahl gibt es täglich Proteste gegen Lukaschenko. Nachrichtenagenturen melden, der belarussische Botschafter in der Slowakei habe sich solidarisch mit den Demonstranten erklärt.



Lukaschenko kündigte gestern Abend an, Fallschirmjäger in den Westen des Landes zu verlegen. Dort sei die Lage angespannt. Zuvor hatte Lukaschenko mit Russlands Präsident Putin die Lage erörtert. Das Angebot der Nachbarstaaten Lettland, Litauen und Polen, in dem Konflikt zu vermitteln, lehnte er ab.