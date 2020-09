Wo ist Maria Kolesnikowa? Über den Verbleib der belarussischen Oppositionspolitikerin gibt es widersprüchliche Angaben. Gesichert scheint, dass sie im Grenzgebiet zur Ukraine ist.

Unser Korrespondent Grieß sagte, es gebe verschiedene Berichte. Zum einen gebe es die Theorie, dass sie die Grenze überquert habe. Zum anderen werde berichtet, dass sie dort festgehalten werde. Möglicherweise seien aber zwei ihrer Mitarbeiter tatsächlich in der Ukraine.



Das belarussische Staatsfernsehen teilte mit, Kolesnikowa sei an der Grenze zur Ukraine festgenommen worden. Inzwischen gibt es auch Angaben von ukrainischer Seite, nach denen sie die Grenze nicht überquert habe.



Die belarussische Opposition hatte erklärt, Kolesnikowa sei gestern in Minsk von unbekannten Männern in einen Kleinbus gezerrt und an einen unbekannten Ort gebracht worden. Die Behörden in Minsk erklärten, man wisse nichts über den Verbleib Kolesnikowas.

Große Besorgnis in Berlin und Brüssel

Ihr Verschwinden löste in Berlin und Brüssel große Besorgnis aus. Bundesaußenminister Maas verlangte Aufklärung über den Verbleib der Frau. Er sagte der "Bild"-Zeitung, die fortgesetzten Verhaftungen und Repressionen in Belarus seien nicht hinnehmbar. Auch die Europäische Union zeigte sich alarmiert. Ihr Außenbeauftragter Borrell forderte die sofortige Freilassung von festgenommenen Oppositionellen in Belarus. Er nannte in dem Zusammenhang ausdrücklich auch Kolesnikowa.

Wichtige Vertreterin der Demokratiebewegung

Kolesnikowa ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der Demokratiebewegung in Belarus. Seit mehr als vier Wochen kommt es dort zu Protesten gegen Staatspräsident Lukaschenko. Zuletzt nahm die Polizei bei regierungskritischen Demonstrationen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 600 Menschen fest. Hintergrund ist die Präsidentenwahl, bei der Lukaschenko sich mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären ließ. Die Opposition spricht von Wahlbetrug.



Europarat spricht über Krise in Belarus

Auf der Sitzung des Europarates, an der die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja heute per Videokonferenz teilnimmt, geht es ebenfalls um die Lage in Belarus. Beraten werden soll über die politische Krise nach der Präsidentschaftswahl von Anfang August, bei der Amtsinhaber Lukaschenko zum Sieger erklärt wurde. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor. Tichanowskaja war aus Sorge um ihre Sicherheit und die ihrer Familie nach der Wahl nach Litauen geflüchtet. Belarus ist als einziger europäischer Staat nicht Mitglied des Europarats.