Der türkische Staatspräsident Erdogan warnt davor, dass der kriegerische Konflikt in Syrien eine neue Fluchtwelle auslösen könnte.

Sollte die Gewalt in der syrischen Region Idlib nicht aufhören, könnten die europäischen Staaten dies zu spüren bekommen, sagte Erdogan in Istanbul. Angesichts der russischen und syrischen Bombardierungen bewegten sich mehr als 80.000 Menschen aus der umkämpften Region in Richtung Türkei. Syrien und Russland greifen Idlib im Nordwesten Syriens verstärkt an. Die Provinz gilt als Hochburg der Opposition.



Erdogan kündigte an, eine Delegation nach Moskau zu schicken, um mit der russischen Regierung zu beraten. Er forderte Unterstützung aus Europa, um die Gewalt in der Region zu beenden. Ansonsten werde es Zustände wie in der Flüchtlingskrise 2015 geben. Die Türkei hat bereits mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen.