Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Laschet hat angesichts der politischen Krise in Thüringen die SPD davor gewarnt, die Große Koalition im Bund in Frage zu stellen.

Die umstittene Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens sei kein Anlass, um die Koalition zu beenden, sagte Laschet bei n-tv. Die Abgrenzung der CDU zur AfD sei glasklar. Das werde man morgen auch im Koalitionsausschuss feststellen. Nach Beratungen mit der Landtagsfraktion in Thüringen sprach sich die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer gegen eine schnelle Neuwahl aus. Die Partei wolle zunächst im Landtag nach Auswegen suchen, sagte sie. Sollte dies scheitern, müsse es aber zu einer Neuwahl kommen. Linke, SPD und Grüne in Thüringen forderten Kemmerich auf, bis Sonntag sein Amt niederzulegen. Zugleich appellierten sie an die Fraktionen von CDU und FDP, die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zu ermöglichen.



Der FDP-Politiker Kemmerich war am Mittwoch mit den Stimmen von CDU und AfD überraschend zum thüringischen Regierungschef gewählt worden. Kanzlerin Merkel hatte den Vorgang unverzeihlich genannt und sagte, dass das Ergebnis rückgängig gemacht werden müsse.