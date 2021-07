Die politische Krise in Tunesien spitzt sich weiter zu. Soldaten haben das Parlamentsgebäude umstellt und hindern die Abgeordneten, hineinzugehen. Präsident Saied hatte das Parlament für suspendiert erklärt und den Regierungschef abgesetzt.

Seit dem frühen Morgen haben sich am Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tunis Anhänger und Gegner der gestern abgesetzten Regierung versammelt; es kam zu Steinwürfen. Parlamentspräsident Ghannouchi warf dem Präsidenten vor, einen Staatsstreich zu begehen. Das Vorgehen Saieds sei "ein Putsch gegen die Verfassung und die Revolution des Arabischen Frühlings", sagte der Vorsitzende der bislang regierenden Ennahda-Partei. Da er die jüngsten Entscheidungen des Präsidenten nicht anerkennt, will er die Arbeit des Parlaments fortsetzen. Gemeinsam mit anderen Abgeordneten hatte er in der vergangenen Nacht versucht, in das abgeriegelte Gebäude zu gelangen, wie örtliche Medien berichten. Dieses war mit Ketten verriegelt.



Auch aus der zweitgrößten Stadt des Landes, Sfax, gibt es Berichte, dass die Armee ausgerückt sei. Die freie Korrespondentin Sarah Mersch erläutert, entscheidend sei nun, wie sich Polizei und Armee zueinander verhielten. Die Einheiten seien traditionell miteinander verfeindet.

Parlament suspendiert, Immunität aufgehoben

Staatspräsident Saied hatte nach landesweiten, regierungskritischen Protesten Ministerpräsident Mechichi abgesetzt. Er befindet sich Medienberichten zufolge unter Hausarrest. Zugleich ordnete Saied an, dass das Parlament für die Dauer von 30 Tagen seine Arbeit einstellen muss. Auch die Immunität der Abgeordneten werde aufgehoben. Zur Begründung erklärte der Präsident, das Land und seine Institutionen seien in akuter Gefahr. Ziel sei es, die öffentliche Ordnung und den sozialen Frieden in Tunesien wiederherzustellen.



Auf den Straßen der Hauptstadt Tunis feierten Menschen die Absetzung des Regierungschefs. Reporter berichten von Feuerwerk und Autokorsos trotz geltender Ausgangssperre.

Proteste gegen Corona- und Wirtschaftspolitik

Der Entscheidung des Präsidenten waren teils gewaltsame Proteste in mehreren Städten des Landes vorausgegangen. Der Großteil der Proteste richtete sich gegen die islamistische Ennahda-Partei. Demonstrantinnen und Demonstranten forderten Neuwahlen. Sie werfen der Regierung vor, für die Ausbreitung der Corona-Pandemie und für die wirtschaftliche Krise des Landes verantwortlich zu sein. Für Tunesien wie für andere Mittelmeerländer war die Coronakrise besonders einschneidend, weil der Tourismus einbrach.



Präsident Saied ist ein parteiloser Jurist. Er ist seit 2019 im Amt und hatte sich vorgenommen, das von Korruption geprägte politische System des Landes zu reformieren. Tunesien ist das einzige Land, das als Demokratie aus dem Arabischen Frühling hervorgegangen ist. Seit 2014 gilt eine Verfassung, die einen Kompromiss zwischen den verschiedenen politischen Kräften vorschreibt.



Der ehemalige Präsident Marzouki rief die verfeindeten Staatsorgane nach den jüngsten Ereignissen zum Dialog auf. Das Land habe gestern einen großen Rückschritt gemacht: "Wir sind zurück in der Diktatur".



