UNO-Generalsekretär Guterres verlangt von den Konfliktparteien in Venezuela die Bereitschaft zum Dialog.

Er hoffe, dass eine Eskalation vermieden werden könne, sagte Guterres beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Andernfalls drohe eine Katastrophe für das Volk und für die ganze Region.



In Venezuela hatte sich der oppositionelle Parlamentspräsident Guaidó nach Massenprotesten gegen die Regierung Maduro zum neuen Präsidenten erklärt. Die USA und die meisten lateinamerikanischen Staaten erkennen ihn bereits als Staatsoberhaupt an. Das Weiße Haus rief Maduro zu einer friedlichen Machtübergabe auf und drohte andernfalls mit schweren Konsequenzen.



Auch die EU sagte dem oppositionellen Parlament Unterstützung zu. Die Außenbeauftragte Mogherini forderte Neuwahlen. Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff sprach sich dafür aus, Guaido offiziell als legitimen Präsidenten des Landes anzuerkennen. Europa sollte dem Beispiel der USA folgen, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Von einem Staatsstreich zu sprechen, sei völlig fehl am Platz. Stattdessen sei es Venezuelas Präsident Maduro, der mit seinem Vorgehen gegen das demokratisch gewählte Parlament seit Jahren einen Staatsstreich betreibe.



Rückendeckung erhielt Maduro dagegen vom venezolanischen Militär, einem wichtigen Machtfaktor im Land. Verteidigungsminister Padrino teilte per Twitter mit, man akzeptiere keinen von finsteren Interessen aufgezwungenen Präsidenten. Auch Kuba, Bolivien und Nicaragua stellten sich hinter Maduro. Die Türkei und Russland sicherten Maduro ebenfalls Unterstützung zu.



Der venezolanische Präsident verkündete inzwischen den Abbruch der Beziehungen zu den USA und ordnete an, das diplomatische Corps müsse Venezuela binnen 72 Stunden verlassen. Bei Protesten der Opposition in mehreren Städten in Venezuela gab es mindestens sieben Tote.