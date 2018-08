Die Regierung in Peru hat hunderten Flüchtlingen aus Venezuela Asyl gewährt, die wegen verschärfter Einreisebedingungen an der Grenze festsaßen.

Außenminister Popolizio kündigte in der Zeitung "El Comercio" an, auch die Vergabe "humanitärer Visa" zu prüfen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP wurden außerdem Schwangere, Menschen über 70 und Kinder, die zu ihren Eltern wollten, nur mit ihrem Personalausweis eingelassen. Eigentlich ist seit gestern Nacht ein Reisepass zur Einreise nötig. Den besitzt allerdings nur etwa die Hälfte der Menschen in Venezuela, die anderen haben nur Personalausweise. Sich einen Pass zu organiseren, wird in ihrer Heimat immer schwieriger. Bis zu einem Termin bei Behörden kann es Monate dauern, außerdem sind dort im Zuge der Wirtschaftskrise Tinte und Papier knapp geworden.



Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit 2014 bereits 2,3 Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen haben.