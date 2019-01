Krise in Venezuela

Die USA unterstützen den venezolanischen Parlamentspräsidenten Guaidó bei seinem Versuch, die Macht zu übernehmen.

Guaidó hatte sich zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes erklärt und damit Staatschef Maduro offen herausgefordert. Unmittelbar nach Guaidós Bekanntmachung stellten sich die Vereinigten Staaten hinter ihn. Präsident Trump erkannte den Oppositionsführer als rechtmäßigen Interimspräsidenten an. Die meisten lateinamerikanische Staaten, darunter Brasilien und Argentinien, folgten dem Beispiel, ebenso wie Kanada. EU-Ratspräsident Tusk twitterte, anders als Maduro hätten das venezolanische Parlament und dessen Präsident ein demokratisches Mandat.



Maduro verkündete inzwischen den Abbruch der Beziehungen zu den USA und ordnete an, das diplomatische Corps müsse Venezuela binnen 72 Stunden verlassen. Aus Washington hieß es dazu, er habe gar nicht die Befugnis, solche Maßnahmen zu erlassen. Schließlich erkenne man das Regime des, Zitat, "früheren Präsidenten" gar nicht an.



Rückendeckung erhielt Maduro dagegen vom venezolanischen Militär, einem wichtigen Machtfaktor im Land. Auch Kuba und Bolivien stellten sich hinter Maduro.