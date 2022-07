Steigende Preise und Engpässe

Die Hamra Street im Libanon beherbergte einst die besten Kinos der Region, Geschäfte mit internationalen Marken und Cafés. Heute spiegelt sie die verheerenden Mehrfachkrisen des Libanon wider, mit verschlossenen Geschäften, Bettlern und Müllbergen an den Ecken. (picture alliance / AP Photo / Hussein Malla)

Einem UNO-Bericht zufolge sind rund 1,6 Milliarden Menschen in 94 Ländern betroffen. Die Weltbank prognostiziert, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Entwicklungsländern in diesem Jahr um fünf Prozent unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit liegt. Die Nachrichtenagentur AP listet folgende Beispiele auf:

Afghanistan

Seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban im Sommer vergangenen Jahres ist die schon zuvor geschwächte Wirtschaftskraft noch weiter gesunken. Sanktionen gegen die neuen Machthaber und das Ausbleiben ausländischer Gelder verschärfen die Situation der Afghanen. Ein Großteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, darunter Ärzte, Pflegepersonal und Lehrkräfte, haben seit Monaten kein Geld mehr bekommen. Etwa die Hälfte der 39 Millionen Einwohner Afghanistans ist von akutem Hunger bedroht, viele Kinder sind lebensgefährlich mangelernährt. Das Erdbeben im Grenzgebiet zu Pakistan mit mehr als tausend Toten hat die Lage für die Menschen dort noch weiter verschlechtert.

Argentinien

Vier von zehn Argentinierinnen und Argentiniern sind arm. Die Währung gibt nach, der Notenbank gehen die Devisen aus. Es wird erwartet, dass die Inflation in diesem Jahr mehr als 70 Prozent beträgt. Millionen Menschen kommen nur dank Suppenküchen und staatlicher Unterstützung über die Runden.

Ägypten

Auch Ägypten macht die Inflation schwer zu schaffen. Vor allem für das knappe Drittel der 103 Millionen Einwohner, das bereits in Armut lebt, bedeuten die steigenden Preise weitere Entbehrungen. Die Menschen hatten ohnehin schon die Folgen eines harten Sparkurses zu spüren bekommen, unter anderem die Streichungen bei Vergünstigungen von Treibstoff, Wasser und Strom. Die Preise für Brot sind wegen des Kriegs in der Ukraine stark gestiegen, Ägypten importiert sonst große Mengen an Weizen aus der Ukraine und aus Russland. Um die Inflation zu senken, hob die Notenbank die Zinsen an und wertete die Währung ab. Die Nachbarn Saudi-Arabien, Katar und Vereinigte Arabische Emirate haben Milliardenunterstützung an Einlagen und direkten Investitionen zugesagt.

Laos

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie zählte das kleine südostasiatische Binnenland Laos zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften. Seitdem sind die Schulden nach oben geschnellt und Laos muss mit seinen Gläubigern über mögliche Lösungen verhandeln. Steigende Preise und in der Pandemie verlorene Jobs sorgen für wachsende Armut.

Libanon

Der Libanon leidet unter einem Währungskollaps, Versorgungsengpässen, drückender Inflation und einer schrumpfender Mittelklasse. Hier herrschte lange Bürgerkrieg und der Wiederaufbau wurde von Missmanagement und Terroranschlägen gebremst. In dem Mittelmeerstaat begann der wirtschaftliche Zusammenbruch Ende 2019. Seitdem steigen die Lebensmittelpreise rasant, viele der knapp sieben Millionen Einwohner sind in die Armut abgerutscht. Im Juni 2021, als die Währung fast 90 Prozent ihres Werts eingebüßt hatte, sprach die Weltbank von einer Krise, wie sie die Welt seit mehr als 150 Jahren kaum gesehen habe.

Myanmar

Schon als die Corona-Pandemie Myanmar erfasste, schwächelte die Wirtschaft in dem südostasiatischen Land. Mit dem Militärputsch im Februar vergangenen Jahres wurde Myanmar weiter zurückgeworfen: Die Wirtschaft schrumpfte 2021 um 18 Prozent und wird sich den Prognosen zufolge auch dieses Jahr kaum erholen. Die Armut wächst, Konflikte und Gewalt halten an und haben rund 700.000 Menschen in die Flucht getrieben. Die Lage in Myanmar gilt als so unsicher, dass die Weltbank das Land in einem kürzlich veröffentlichten Wirtschaftsbericht bei den Prognosen für 2022 bis 2024 gar nicht aufgeführt hat.

Simbabwe

In Simbabwe weckt die aktuelle Inflation von mehr als 130 Prozent die Erinnerungen an 2008 und lässt die Sorge wachsen.

Damals hatte Simbabwe so viel Geld gedruckt, darunter eine Banknote im Wert von 100 Billionen Simbabwe-Dollar, dass die Inflationsrate sagenhafte 500 Milliarden Prozent erreichte und die Währung wertlos wurde. Heute ist die heimische Wirtschaft geschwächt durch Jahre des Industrieschwunds, geringe Investitionen und hohe Verschuldung, aber auch durch Korruption. Viele der etwa 15 Millionen Simbabwerinnen und Simbabwer werden nicht mehr satt und müssen auf Mahlzeiten verzichten, um über die Runden zu kommen.

Sri Lanka

In Sri Lanka gibt es wegen der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1948 seit Wochen Massenproteste. Die Wut richtet sich unter anderem gegen einen seit Monaten bestehenden Mangel an Treibstoff, Gas zum Kochen, aber auch an Medikamenten und Lebensmitteln sowie gegen die hohe Inflation und stundenlange Stromausfälle. Die UNO warnte vor einer sich anbahnenden Hungerkrise. Inzwischen hat Sri Lanka den Internationalen Währungsfonds (IWF), Indien, China und Russland um Hilfe gebeten. Ein wesentlicher Auslöser der Krise war der Einbruch des internationalen Tourismus infolge der Corona-Pandemie. Außerdem wird der Regierung Misswirtschaft vorgeworfen.

Gestern hatten in Sri Lankas Hauptstadt Colombo hunderte Menschen den Präsidentenpalast gestürmt, Präsident Rajapaksa kündigte daraufhin seinen Rücktritt zum 13. Juli an.

Türkei

Immer klammere Kassen der Regierung und ein wachsendes Handels- und Kapitalbilanzdefizit verschärfen die Lage in der Türkei inmitten hoher Verschuldung, starker Arbeitslosigkeit und einer Inflation von über 60 Prozent. Nachdem die türkische Lira Ende 2021 auf ein Allzeittief gegenüber dem US-Dollar gefallen war, griff die Zentralbank auf Devisenreserven zurück, um eine Währungskrise abzuwenden. Steuersenkungen und Kraftstoffsubventionen zur Abfederung der Inflation haben die Staatsfinanzen ausgedünnt, die Staatsverschuldung beläuft sich inzwischen auf rund 54 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für immer mehr Menschen werden Lebensmittel und andere Güter zunehmend unerschwinglich.